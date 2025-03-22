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        Haberler Gündem Güncel Türkgözü Sınır Kapısı yolunda "kar" engeli | Son dakika haberleri

        Ardahan'ın Türkgözü Sınır Kapısı yolunda "kar" engeli

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Türkgözü Sınır Kapısı'na giden yolda aksaklıklar yaşanırken, çok sayıda TIR'ın kara yolunda durduğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:21
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        Türkgözü Sınır Kapısı yolunda "kar" engeli
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        Ardahan'da, Türkgözü Sınır Kapısı'na giden yolda kar yağışı nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.

        Posof ilçesinde dün başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkgözü Sınır Kapısı'na giden kara yolunda aksaklıklara neden oldu.

        Türkgözü kara yolunun Gümüşkavak köyü yakınlarında Gürcistan plakalı bir TIR kayarak yoldan çıkarken, çok sayıda TIR'ın kara yolunda durduğu görüldü.

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        Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerden gelen TIR şoförleri, yaklaşık 12 saatten beri beklediklerini söyledi.

        Azerbaycan'dan geldiğini belirten TIR şoförü Halil İbrahim Aydın, "Kar yağışı nedeniyle yol kapalı olduğunu için yolda bekliyoruz. Yol açılırsa yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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        #Ardahan Haberleri
        #sınır kapısı
        #kar yağışı
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