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Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

18.07.2019 - 14:41 | Güncelleme: Gündem
Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Türkçe Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ7598404,21934
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ8995400,30369
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ9957398,0961
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ10575396,66709
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Atatürk Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ12390392,92907
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ziya Gökalp Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ13137391,59772
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Gazi Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ14303389,52797
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ14495389,23641
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ14730388,84925
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ16076386,64524
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Buca Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ17460384,57842
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ17863384,00099
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ18041383,75805
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ18266383,45636
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ21271379,54167
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ22207378,42069
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ22712377,77893
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ23379376,98976
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ24060376,20941
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ26619373,41641
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ27398372,63511
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ27947372,06505
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ28351371,66021
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gaziantep Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ29417370,64104
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ30228369,91485
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ30580369,60948
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ32329368,05802
TRABZON ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fatih Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ33122367,37209
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ33228367,2781
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ33355367,16234
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ33716366,89129
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ35759365,1592
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Necatibey Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ36461364,59159
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ37480363,72559
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. SÖZ39112362,44492
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ39587362,08918
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ39863361,86612
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ40440361,4332
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Kazım Karabekir Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ40566361,35558
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ40844361,15734
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ41120360,97405
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ41195360,92243
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ43164359,54478
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ43174359,53528
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ43780359,10122
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ43829359,0696
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ43997358,95029
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ44533358,59677
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ44746358,44902
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ45043358,26242
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nizip Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ45251358,12603
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZ45873357,68972
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ46913357,01405
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ47145356,87703
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZ47425356,70579
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ47946356,3638
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ48530355,97945
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ49264355,49978
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ49676355,23987
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ49730355,20544
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ereğli Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ50227354,88291
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Muallim Rıfat Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ50696354,59587
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ50731354,57059
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ50969354,41928
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ51427354,16325
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ53220353,0584
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ53754352,75584
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ56241351,31158
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ56738351,05459
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ58365350,16293
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ59985349,2534
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ60506348,98292
HAKKARİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ67149345,58457
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bayburt Eğitim Fak.Türkçe Öğrt.    SÖZ69458344,50456
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ92873334,50194
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZ107374329,26311
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ109817328,42048
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ115880326,42552
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ126415323,09886
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ130575321,83853
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ131938321,43587
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ133308321,02984
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ141718318,53066
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ154923314,94885
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ165662312,17279
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ178940308,9525
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Türkçe Öğrt. Burslu    SÖZ187516306,94505
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ230548297,83354
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZ242208295,59042
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZ------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZ------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %25 İnd.    SÖZ------
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %25 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. Ücretli    SÖZDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.Türkçe Öğrt. %75 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.Türkçe Öğrt. %50 İnd.    SÖZDolmadıDolmadı

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