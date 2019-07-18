ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Türkçe Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.