18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Türkçe Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA
|DEVLET ÜNİV.
|Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|7598
|404,21934
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|8995
|400,30369
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|9957
|398,0961
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|10575
|396,66709
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Atatürk Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|12390
|392,92907
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ziya Gökalp Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|13137
|391,59772
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gazi Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|14303
|389,52797
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|14495
|389,23641
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|14730
|388,84925
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|16076
|386,64524
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Buca Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|17460
|384,57842
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|17863
|384,00099
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|18041
|383,75805
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|18266
|383,45636
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|21271
|379,54167
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|22207
|378,42069
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|22712
|377,77893
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|23379
|376,98976
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|24060
|376,20941
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|26619
|373,41641
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|27398
|372,63511
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|27947
|372,06505
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|28351
|371,66021
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gaziantep Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|29417
|370,64104
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|30228
|369,91485
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|30580
|369,60948
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|32329
|368,05802
|TRABZON ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fatih Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|33122
|367,37209
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|33228
|367,2781
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|33355
|367,16234
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|33716
|366,89129
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|35759
|365,1592
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Necatibey Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|36461
|364,59159
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|37480
|363,72559
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|39112
|362,44492
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|39587
|362,08918
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|39863
|361,86612
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|40440
|361,4332
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Kazım Karabekir Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|40566
|361,35558
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|40844
|361,15734
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|41120
|360,97405
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|41195
|360,92243
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|43164
|359,54478
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|43174
|359,53528
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|43780
|359,10122
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|43829
|359,0696
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|43997
|358,95029
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|44533
|358,59677
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|44746
|358,44902
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|45043
|358,26242
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Nizip Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|45251
|358,12603
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|45873
|357,68972
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|46913
|357,01405
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|47145
|356,87703
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|47425
|356,70579
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|47946
|356,3638
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|48530
|355,97945
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|49264
|355,49978
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|49676
|355,23987
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|49730
|355,20544
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ereğli Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|50227
|354,88291
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Muallim Rıfat Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|50696
|354,59587
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|50731
|354,57059
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|50969
|354,41928
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|51427
|354,16325
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|53220
|353,0584
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|53754
|352,75584
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|56241
|351,31158
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|56738
|351,05459
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|58365
|350,16293
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|59985
|349,2534
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|60506
|348,98292
|HAKKARİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|67149
|345,58457
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Bayburt Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|SÖZ
|69458
|344,50456
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|92873
|334,50194
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|107374
|329,26311
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|109817
|328,42048
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|115880
|326,42552
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|126415
|323,09886
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|130575
|321,83853
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|131938
|321,43587
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|133308
|321,02984
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|141718
|318,53066
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|154923
|314,94885
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|165662
|312,17279
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|178940
|308,9525
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Burslu
|SÖZ
|187516
|306,94505
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|230548
|297,83354
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|242208
|295,59042
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|GİRNE ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%25 İnd.
|SÖZ
|---
|---
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%25 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|Ücretli
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİV.
|KIBRIS
|Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Atatürk Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS İLİM ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%75 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV.
|KIBRIS
|Eğitim Bilimleri Fak.
|Türkçe Öğrt.
|%50 İnd.
|SÖZ
|Dolmadı
|Dolmadı
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