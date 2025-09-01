Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türkan Şoray, tatil pozlarıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, tatil pozlarıyla dikkat çekti

        Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, Antalya Kaş'ta verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatil pozlarıyla dikkat çekti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Usta oyuncu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.

        80 yaşındaki Yeşilçam efsanesi, Antalya’nın turistik ilçesi Kaş’ta objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

        Ünlü oyuncu, yayımladığı gönderisine ise şu notu düştü; "Turistik ilçemiz Kaş’ın tarihi dokusu ve tabiat güzelliği beni büyüledi."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkan Şoray

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Habertürk Anasayfa