"EĞİTİMLE İLGİLİ HER ŞEY BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR"



Öğrenciler ve velilerle buluşan Türkan Şoray, konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan ve gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor" dedi.