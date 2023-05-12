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Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın - Magazin haberleri

Türkan Şoray: Okuyun, çok çalışıp ülkede kalın

Türkan Şoray, Bursa'da katıldığı özel bir okul tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliğinde duygu dolu anlar yaşadı. Toplantı yaptığı öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şoray, "Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada yüksek okulları bitirmek, okumak kadar güzel bir şey yok. Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün" dedi

Giriş: 12.05.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Türkan Şoray, Bursa'da özel bir okul tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' söyleşisine katıldı.

  • "EĞİTİMLE İLGİLİ HER ŞEY BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR"

    Öğrenciler ve velilerle buluşan Türkan Şoray, konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan ve gençlik yıllarında öğretmen olmak istediğini belirten Şoray, "Her zaman, herhangi bir okulun kapısından içeri girsem, içimi ılık bir şeyler kaplar. Hep okulda kalayım isterim. Çok garibinize gidecek belki ama öğrenci olmak isterim. Zaten yıllar önce sinema oyuncusu olmadan önce, annem beni yatılı öğretmen okuluna yazdırmış. Yatılı öğretmen okuluna gidecektim ve öğretmen olacaktım. Eğitimle ilgili her şey beni çok duygulandırıyor, çok heyecanlandırıyor" dedi.

  • "OKUMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK"

    Kendisini dinleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Türkan Şoray, "Gençler sizleri görünce o kadar mutlu oluyorum ki... Sizlerden o kadar güzel enerji alıyoruz ki... Bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler bu ülkeyi çok güzel yerlere getirin. Okumayı sakın bırakmayın, devam edin. Dünyada, yüksek okulları bitirmek ve okumak kadar güzel bir şey yok. Ben bunun eksikliğini çok çektim. Sinema benim okulum oldu ama çok isterdim imkanlarım müsait olsaydı, beni okutsalardı... Onun için çok çalışın, ülkede kalın. Ülkemizi daha ilerilere götürün. Çağdaş, ileri, güzel bir ülke olması için. Zaten öyleyiz ama daha da ileri gitmesi için sizlere güveniyoruz" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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