Şoray'a geçtiğimiz günlerde Cüneyt Arkın'ın "Bana çekimlerde 'Sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın' demişlerdi' sözü hatırlatıldı.

Türkan Şoray, konuyla ilgili, "Cüneyt beni onure etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği. Evet ben sırf o yüzden gözlük takıyorum" şeklinde konuştu.