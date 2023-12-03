Türkan Şoray, Hikmet Taşdemir, Şemsi İnkaya ve Suzan Avcı yıllar sonra bir arada
Yeşilçam'ın usta isimleri Silivri'de açılan Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi'nin açılışında bir araya geldi. Açılışa, Türk sinemasının ünlü isimleri Türkan Şoray, Hikmet Taşdemir, Şemsi İnkaya ve Suzan Avcı katıldı
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Yeşilçam'ın efsane isimleri, Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi’nin açılışında bir araya geldi.
Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilli Celal Adan, Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yeşilçam oyuncuları Türkan Şoray, Suzan Avcı, Şemsi İnkaya, Hikmet Taşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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"ÇOK DUYGULANDIM"
Sergiyi gezen Türkan Şoray, "Çok etkilendim. Sanatı yaşatmak, onun için yatırım yapmak ve böyle yerler açmak gerekli diye düşünüyorum. Buranın halkı da sinema sanatını ve fotoğrafçılık sanatını, tarihi ve geçmişiyle algılayacaklar. Önemli bir hizmet. Burada geçmiş yıllara gittim, bugün çok duygulandım" dedi.
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Türkan Şoray, Şemsi İnkaya ve Suzan Avcı
Şemsi İnkaya, "Yeşilçam yaşıyor burada... Gerçekten burası samimiyetle yapılmış bir yer" diye konuştu. Suzan Avcı da "Her taraftan sevgi akıyor. Çok teşekkür ediyorum. Burası çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DHA, İHA