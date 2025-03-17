Türkan Şoray, başarı ve onur ödülü alacak

Münih Türk Film Günleri, 36 yıldır Türk sinemasının en önemli yapıtlarını dünya çapında tanıtmayı amaçlayan, Türkiye dışındaki en eski ve en köklü Türk film festivali olarak her yıl Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenir. Festival, Türk sinemasının en nitelikli yönetmenlerini, oyuncularını ve yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya 36 yıldır devam ediyor.

REKLAM advertisement1 36. Münih Türk Film Günleri'nin bu yılki onur konuğu, ‘Türk sinemasının Sultanı’ Türkan Şoray olacak. Festival kapsamında Türkan Şoray’a 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü' takdim edilecek. Şoray’ın da katılacağı açılış gecesinde, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1977 yapımı kült film 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterilecek. 'Adresi Olmayan Ev', 'On Saniye' gibi filmlerin Almanya prömiyeri yapacağı 36. Münih Türk Film Günleri'nin programı; 12 uzun metraj film, 8 belgesel ve 7 kısa filmden oluşacak. Türk sinemasında çekilmiş farklı filmlerin yer alacağı organizasyonda izleyiciler, oylarıyla 'Kısa Film Seyirci Ödülü'nü hangi filmin alacağını belirleyecek.