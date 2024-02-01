Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde; Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker'in yer aldığı Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmine 1978'de Moskova'da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Türkan Şoray için özel bir sürpriz hazırlandı.