Türkan Şoray'a 46 yılın ardından gala sürprizi
1978'de çekilen 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filminin galasına katılamayan Türkan Şoray'a özel bir sürpriz hazırlandı. Film için Rusya'nın başkenti Moskova'da gala yapılacak ve etkinlikte Şoray da yer alacak
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Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde; Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker'in yer aldığı Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmine 1978'de Moskova'da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Türkan Şoray için özel bir sürpriz hazırlandı.
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Türkan Şoray ve Alla Sigalova'nın rol aldığı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi Rusça dil ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
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ANMA PROGRAMINDA GÖSTERİLECEK
Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından her yıl Nâzım Hikmet’in doğum yıl dönümünde düzenlenen anma programında film yeniden izleyicilerle buluşacak. 3 Şubat'ta Moskova'daki Dom Kino Sineması'nda gerçekleştirilecek galaya Türkan Şoray da katılacak.
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'Mehmene Banu' rolüne hayat veren Şoray, filmde 'Şirin' karakterini canlandıran Alla Sigalova'yla da yıllar sonra bir araya gelecek.
Fotoğraf: IMDB