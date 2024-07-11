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        Haberler Gündem Güncel Türkan Saylan'ın adı Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verildi | Son dakika haberleri

        Türkan Saylan'ın adı Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Karakavak Sokağı'nın isminin 2009'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan olarak değiştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:08
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        Türkan Saylan'ın adı Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kentteki gazete büfelerinin yenilenerek 10 yıllığına ihale edilmesine karar verildi.

        İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

        Mecliste, İstanbul genelindeki işletme süresi dolan 170 büfenin 10 yıl süreyle ihale edilmesiyle ilgili gündem maddesi de görüşüldü.

        BÜFELERİN SÜRESİ DOLDU

        Emlak Şube Müdürlüğünün yazısı üzerine hazırlanan komisyon raporunda, büfelerin süresinin dolduğu belirtilerek tamamının şehrin estetik görünümünü de olumsuz etkilediği gerekçesiyle yenilenerek 10 yıllığına ihale edilmesi istendi.

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        AK Parti Grubunun, ihalenin belediye başkanının görev süresi boyunca 5 yıllığına yapılmasını içeren aykırı teklifi oy çokluğu ile reddedildi. Karar komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

        MECLİS KARAR ÖZETLERİNİN GAZETELERDE YAYINLANMA KARARI İPTAL

        Mecliste 24 Kasım 2021 tarihli oturumda alınan meclis karar özetlerinin yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanması kararının iptali de görüşüldü.

        Komisyon raporunda karar özetlerinin resmi ilan olarak 19 yerel, 2 bölgesel, 23 ulusal gazetede yayımlandığı ve yıllık 3 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı.

        Raporda özetlerin yayınlanmasının ciddi bir kamu zararına sebebiyet vereceği belirtilerek Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında daha önce alınan kararın iptal edilmesi istendi.

        Daha önce alınan karar komisyon görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile iptal edildi.

        TÜRKAN SAYLAN'IN ADI BEŞİKTAŞ'TA YAŞADIĞI SOKAĞA VERİLDİ

        Mecliste geçtiğimiz dönemde reddedilen Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan Karakavak Sokağı'nın isminin değiştirilmesi de görüşüldü.

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        Harita Şube Müdürlüğünün yazısı üzerine komisyonların değerlendirmesi sonrası Karakavak Sokağı'nın isminin 2009'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan olarak değiştirilmesi teklifi meclise geldi.

        Mecliste Aralık 2021 ve Mart 2022’de AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışmalara yol açtığı için reddedilen isim değişikliği bugün oy çokluğuyla kabul edildi.

        Sokağın isminin Prof. Dr. Türkan Saylan olarak değiştirilmesi kararının alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Saylan'ın FETÖ kumpasına uğradığını ifade ederek, "Geçen dönem 'Biz burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz' denilmişti. Millet 31 Mart'ta kararını vermiştir. Biz geçen dönem karar çıkmasa da o tabelayı asmıştık." şeklinde konuştu.

        AK PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ: KARAR HUKUKEN SALT ÇOĞUNLUKLA ALINMALI

        AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da kararın hukuken salt çoğunlukla alınması gerektiğini belirtti.

        Saylan'ın başörtüsü konusundaki tavrına tepkili olduklarını, bilimsel çalışmaları ve FETÖ kumpası hakkında bir itirazının bulunmadığını dile getiren Gökkuş, "Sayın Başkan hukuksuzca yapılan işlemi savunuyor. 'Bu kararı alırız.' diyor. Yarın mecliste biz çoğunluğu aldığımızda biz de ismi değiştireceğiz." dedi.

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        Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki isimsiz bir sokağa Sivas İmranlı ilçesi eski belediye başkanı Murat Açıl'ın adı, Şile Çavuş Mahallesi'ndeki bir parka ise eski Şile Belediye Başkanı İbrahim Özdemir’in adı verildi.

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