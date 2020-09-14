Türkan Hanım'ın Konağı oyuncuları ve konusu televizyon izleyicisi tarafından merakla takip ediliyor. Yenilikçi formatı ile dikkatleri üzerine çeken Tükan Hanım'ın Konağı dizisine dair ayrıntılar haberimizde...

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI DİZİSİ KONUSU

Yeni dizi Türkan Hanım'ın Konağı'nda köklü Türk kültürü ve aile yapısı izleyiciye aktarılacak. Gelenek ve göreneklerimize göre yaşayan bir ailenin hikayesini anlatacak dizide, bolca Türk aile yapısına ait doneler bulunacak.

TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

* Ayşen İnci- Türkan Hanım

* Arzu Yanardağ- Rabia

* Mürşit Ağa Bağ- Ömer

* Egemen Duman- Batuhan

* Buket Dereoğlu- İdil

* Okan Yiğit- Metehan

* Almira Tuğgül Küçükoğlu- Zehra

* Sevgi Temel- Berna

* Hasan Demirtaş- Cem

* Günce Mutlu- Gökçe

* Münibe Millet- Nurhayat

* Kenan Ciniviz- Orhan