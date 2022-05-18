Türk Yıldızları prova uçuşu yaptı

AA

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında 19 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, 19 Mayıs gösterileri öncesi Samsun semalarında yaklaşık 40 dakika prova uçuşu gerçekleştirdi.Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.Türk Yıldızları, hava koşulları uygun olursa gösteri uçuşlarını yarın yapacak.