Türk vatandaşlarına ABD vizesi için neden 1 yıl sonrasına randevu veriliyor?

Son günlerde ABD vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının konsolosluklardan 1 yıl sonrasına randevu bulması sıkça gündeme geliyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan da açıklama geldi.
"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR NEDENİ YOK"
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price'a, "Türkiye'de vize randevuları için uzun süre bekleniyor. Ankara'da sadece acil durumlar için randevu alınabiliyor, İstanbul'da ise başvurular için bir yıldan uzun süre bekleniyor. Bunun özel bir sebebi var mı, Türk vatandaşları neden bu kadar uzun süre bekliyor?" sorusu yöneltildi.
Price ise şu yanıtı verdi;
"Ne yazık ki, bu dünya çapında karşılaştığımız bir zorluk. Bu öncelikle COVID kısıtlamalarına ve bu kısıtlamaların henüz yakın zamanda bazı yerlerde kaldırılmasıyla ilgili. Sizi temin ederim ki bunun Türkiye'ye özgü bir nedeni yok. Tüm dünyada olduğu gibi vize için uzun süre beklemenin sorun yarattığının farkındayız, bunu acele bir şekilde çözmek için çalışıyoruz. COVID öncesi döneme dönene kadar çalışmaları sürdüreceğiz"
SCHENGEN VİZESİNDE DE SORUN YAŞANIYOR
Diğer yandan, Türkiye'den Avrupa ülkelerine gitmek ve Schengen vizesi almak isteyenler son dönemlerde sık sık zorluklarla ve 'ret' yanıtlarıyla karşılaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda Ankara, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında karşılaştıkları sorunları kayda geçirmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de konuyla ilgili bir rapor sunulmuştu.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!