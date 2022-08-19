Türk vatandaşlarına ABD vizesi için neden 1 yıl sonrasına randevu veriliyor?

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Son günlerde ABD vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşlarının konsolosluklardan 1 yıl sonrasına randevu bulması sıkça gündeme geliyor. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan da açıklama geldi.

"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR NEDENİ YOK"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price'a, "Türkiye'de vize randevuları için uzun süre bekleniyor. Ankara'da sadece acil durumlar için randevu alınabiliyor, İstanbul'da ise başvurular için bir yıldan uzun süre bekleniyor. Bunun özel bir sebebi var mı, Türk vatandaşları neden bu kadar uzun süre bekliyor?" sorusu yöneltildi.

Price ise şu yanıtı verdi;

"Ne yazık ki, bu dünya çapında karşılaştığımız bir zorluk. Bu öncelikle COVID kısıtlamalarına ve bu kısıtlamaların henüz yakın zamanda bazı yerlerde kaldırılmasıyla ilgili. Sizi temin ederim ki bunun Türkiye'ye özgü bir nedeni yok. Tüm dünyada olduğu gibi vize için uzun süre beklemenin sorun yarattığının farkındayız, bunu acele bir şekilde çözmek için çalışıyoruz. COVID öncesi döneme dönene kadar çalışmaları sürdüreceğiz"

SCHENGEN VİZESİNDE DE SORUN YAŞANIYOR

Diğer yandan, Türkiye'den Avrupa ülkelerine gitmek ve Schengen vizesi almak isteyenler son dönemlerde sık sık zorluklarla ve 'ret' yanıtlarıyla karşılaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Ankara, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında karşılaştıkları sorunları kayda geçirmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de konuyla ilgili bir rapor sunulmuştu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.