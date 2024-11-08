Türk Traktör temettü ödeme tarihi netleşti! Türk Traktör hisse başına ne kadar temettü verecek?
Türk Traktör bu sene ikinci kez temettü ödemesi yapıyor. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya yapan şirket hisse başına ödeyeceği miktarı ve tarihi paylaştı. Peki, Türk Traktör ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...
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Temettü takviminde sıra Türk Traktör'e geldi. 6 Kasım'da yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kesinleşen temettü kararı sonrası şirket Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı ve beklenen tarihi paylaştı. Peki, Türk Traktör hisse başına ne kadar temettü verecek ve temettü ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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TÜRK TRAKTÖR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Türk Traktör hisse başına 24,28 TL temettü ödemesi yapacak.
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TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ
8 Kasım'da Türk Traktör tarafından yapılan temettü ödemesi, 12 Kasım 2024 Salı günü yatırımcıların hesabına geçecek.
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