SHOW TV'de yayınlanan fenomen komedi yapımı 'Güldür Güldür Show'; 10'uncu yılında da komedi adına, güldürürken düşündürme adına, kültür - sanat adına ve eğlence adına oluşan karışımın sonucunda ortaya çıkan ürünü sunmaya devam edecek. Türk televizyon tarihine geçen 'Güldür Güldür Show'un alameti fârikasını Habertürk'ten Mehmet Çalışkan kaleme aldı

Dile kolay, 9 yılda program sayısı 312.

Dile kolay, SHOW TV ekranları aracılığıyla milyonlarca kişi izledi.

Dile kolay, yurtiçi ve yurtdışındaki turnelerde yaklaşık 500 bin kişi tiyatro salonlarında seyretti.

Dile Kolay, 52 oyuncu tedrisatından geçti.

‘Güldür Güldür Show’…

SHOW TV’de yayınlanan BKM yapımı ‘Güldür Güldür Show’, en uzun soluklu komedi programları arasında yer almasıyla Türk televizyon tarihine geçti.

2022 - 2023 yayın mevsiminde 10’uncu yılını kutlayan ‘Güldür Güldür Show’, bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak olan 313’üncü bölümünden itibaren; Meltem Bozoflu yönetmenliğinde izleyicilere komedi adına, güldürürken düşündürme adına, kültür - sanat adına ve eğlence adına oluşan karışımın sonucunda ortaya çıkan ürünü sunmaya devam edecek.

Alper Kul ile Elif Yakarçelik, fikir ortaklığıyla ‘Beşer Beşer’ adıyla ortaya çıkardıkları projeyi BKM’ye götürerek Necati Akpınar’ın kapısını çaldı.

Sinema filmi olsun, tiyatro oyunu olsun, televizyon programı olsun komedi konusunda uzmanlaşmış olan BKM, Alper Kul ile Elif Yakarçelik’in projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

‘Beşer Beşer’, 14’üncü bölümde yayından kaldırılsa da Akpınar, Kul ve Yakarçelik, hak ettiği ilgiyi mutlaka göreceğine olan inançla projenin devam etmesi adına büyük bir çaba harcadı.

Proje, yeni adı ‘İnsanlar Alemi’ olarak yeniden yayınlanmaya başlandı.

17’nci bölümden sonra yeniden yayından kaldırılsa da Necati Akpınar, Alper Kul ile Elif Yakarçelik, projenin devamı adına yeniden büyük bir çaba gösterdi. Akpınar, Kul ve Yakarçelik’in yanılmadıkları, projenin 2013’te SHOW TV’ye transfer olmasıyla gözler önüne serildi.

Projenin yeni adı ‘Güldür Güldür’ olarak belirlendi.

SHOW TV’de yayınlanmasından yola çıkılarak adının yanına ‘Show’ eklendi.

SHOW TV’de yayınlanmaya başladıktan sonra hak ettiği ilgiye mazhar olan ‘Güldür Güldür Show’, kısa sürede fenomen TV yayınları arasına girdi.

Peki; ‘Güldür Güldür Show’un böylesine büyük ölçüde ilgi görmesini sağlayan etmenler nelerdir?

* Defalarca BKM’nin tiyatro salonunda seyretmiş olmaktan dolayı iyi biliyorum ki ‘Güldür Güldür Show’un en belirgin özelliği, her yaş grubundan kişiye hitap edebilen bir yapıya sahip olması.

‘Sessiz Kuşak’, ‘Baby Boomer Kuşağı’, ‘X Kuşağı’, ‘Y Kuşağı’, ‘Z Kuşağı’nın komedi adına ortak paydası olan ‘Güldür Güldür Show’un yeni yayın mevsiminin ilk çekimini seyretmek için salona girdiğimde gördüm ki artık Alfa Kuşağı’nın da ilgi alanına girmiş.

* Tiyatro salonlarını dolduran seyircilerin profilinden anlaşılan o ki ‘Güldür Güldür Show’un en belirgin özelliklerinden biri de siyaset üstü bir yapım olması. Siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun seyirciler, ‘Güldür Güldür Show’ aracılığıyla tiyatro sahnelerinde bir bağ kurabiliyor. Seyirciler için durum böyleyken ekranları başındaki izleyiciler için neden farklı olsun?

* Skeçlerin yazımında da sahne performansları sırasında da "Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir" titizliği hiçbir şekilde elden bırakılmıyor.

Ve

‘Güldür Güldür Show’, sadık bir izleyici ve seyirci kitlesine sahip.

Daha doğrusu, ‘Güldür Güldür Show’, izleyicilerin ve seyircilerin sadık olmasını sağlayan belli başlı niteliklere sahip.

SHOW TV ekranlarından toplam 650 saat (Bütün bölümleri ardı ardına izlemek 27 gün sürer) yayın yapabilmesi, tiyatro salonlarında yaklaşık 500 bin kişinin seyretmesi, izleyici ve seyircilerin ‘Güldür Güldür Show’a ne ölçüde sadık olduğunun en önemli göstergesi olarak gözler önüne seriliyor.

Şöyle ki;

İnsanlar; istisnalar hariç, hayranlık duydukları yapımlara çeşitli nedenlerden dolayı iç dünyalarındaki değişimlerle bir süre sonra ilgi duymamaya başlar.

‘Güldür Güldür Show’, iç dünyalarındaki değişimlere rağmen insanların ilgi alanından çıkmayan istisnai yapımlar arasında yer alıyor.

Bu niteliğe sahip olması aslında bir sır değil.

‘Güldür Güldür Show’un alameti fârikası 10 kişilik yazar ekibinin skeçleri herkesin karşılaşabileceği / yaşayabileceği hayatın içinden konuları samimi, katıksız ve en saf haliyle kaleme almaları.

Elbette oyuncuların, konuları samimi, katıksız ve en saf haliyle yorumlayabilmesi de ‘Güldür Güldür Show’u ‘Güldür Güldür Show’ yapan bir başka etmen.

Oyuncuların yorumunda ise başrolleri oyunculuk yeteneği ve gözlem gücü paylaşıyor.

‘Güldür Güldür Show’un başarısında aslan paylarından biri de ekibin uyumu.

İşlerini seven, meslektaşlarına saygı duyan kişilerden oluşan ekip, mesleklerini yüceltme çabası adına da fikir birliği içinde olunca işler daha keyifli hale geliyor.

O keyfin de “Her iyiden daha iyi olan bir iyi mutlaka vardır felsefesini öne çıkarmasıyla ‘Güldür Güldür Show’, her yayın mevsiminde izleyici ve seyircilerin karşısına bir öncekinden daha dinamik, daha keyif veren ve daha didaktik skeçlerle çıkıyor.

‘Güldür Güldür Show’un 10'uncu yıl ilk yayın konuğu Murat Dalkılıç oldu.

Ekipten 7 kişiye ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Alper Kul, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Aziz Aslan ve Burak Topaloğlu, ilk günden bu yana ‘Güldür Güldür Show’da yer alarak her yeni bölümde kariyer rekorlarını bir adım daha geliştiriyor. Aslına bakılırsa Aylin Kontente Kul da adını saydığım oyuncuların arasına girebilir. Keza Aylin Kontente Kul, sadece hamilelik dönemlerinin bir bölümünde sahneye çıkamadı.

Bazı oyuncuları, özel hayatlarındaki mutluluğu da ‘Güldür Güldür Show’da yakaladı.

Alper Kul ile Aylin Kontente, ‘Güldür Güldür Show’da tanışarak nikâh masasında mutluluğa imza attı.

Keza Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal’dan evlenme teklifini ‘Güldür Güldür Show’da aldı.

10'uncu yıl izlenimi yazmak için BKM'nin tiyatro salonunda ziyaret ettiğim 'Güldür Güldür Show'un oyuncuları yeniden bir araya gelmenin mutluluğu, yeniden iş başı yaparak izleyici ve seyircilerin karşısına çıkacak olmanın heyecanı içindeydi.

Sohbetlerimiz esnasında "Ekipte hiçbir şekilde uyum sorunu yaşanmıyor. Bunu ne sağlıyor?" soruma verilen cevap şöyleydi; "Ayrılan arkadaşlarımız iz bırakarak aramızdan ayrılıyor. Aramıza katılanlar da kendilerini kanıtlamış profesyonel oyuncular. Ayrıca arkadaşlıklarımız buradan öncesine dayanıyor. Herkes birbirini kolluyor, ortaya en iyisini koyması için çabalıyor. Öyle zamanlar oluyor ki "Sen bu skeçte daha başarılı olursun" diyerek rol değişimi yapıyoruz. Bizim ekipte ego ve kıskançlığın zerresi olmaz. Olsaydı, 'Güldür Güldür Show'un ömrü bu kadar uzun olamazdı."

Tiyatro sahnelerinde seyredenlerin anılarını paylaşmaları ve bir oyuna katılmaları 'Güldür Güldür Show'a renk katan bir diğer unsur. Programın moderasyonu Ali Sunal'ın yönetimindeki bu bölüm, izleyici ve seyircilerin keyfine keyif katıyor. Zaman zaman öyle seyirciler oluyor ki özgüven ve yetenekleriyle hayranlık uyandırıyor. Benim seyrettiğim bölümde öyle iki konuk vardı ki yetenekleri keşfedilmeye ziyadesiyle değer.