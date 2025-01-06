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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom, Valencia deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Türk Telekom, Valencia deplasmanında

        Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu 14. haftasında yarın İspanya temsilcisi lider Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:42
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        Türk Telekom, Valencia deplasmanında!
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        Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda B Grubu 14. haftasında yarın İspanyol ekibi lider Valencia'ya konuk olacak.

        Valensiya şehrindeki Pabellon Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

        Gruptaki son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Türk Telekom, 13 haftada elde ettiği 8 galibiyetle 10 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor.

        İspanyol temsilcisi ise grupta ilk 11 maçını kazandı ancak son 2 haftada parkeden yenilgilerle ayrıldı. Toplam 11 galibiyetle B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Valencia, bu maçı kazanması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Valencia, 101-87 kazanmıştı.

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