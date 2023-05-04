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Türk Telekom'dan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days Avrupa Kupası finali öncesinde İspanya'da yaşanan "skandal" olayda yaralanan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu

Giriş: 04.05.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom'dan başantrenör Erdem Can'ın sağlık durumu hakkında açıklama
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Erdem Can’ın, çekilen MR sonucunda yaşanan travmaya bağlı olarak beş ve altıncı boyun omurlarında ciddi akut ödem gelişimi ve omurda fissür (ayrılmamış kırık) tespit edilmiştir. Kırık ayrılmamış olduğu için acil ameliyat gereksinimi şu an için düşünülmemiş olmakla birlikte bir aylık boyunluk kullanımı sonrasında yeniden bir kontrol MR çekilecek ve radyolojik bir düzelme olmaz ya da herhangi bir klinik kötüleşme olması durumunda acil boyun ameliyatı gerekebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

7Days Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile İspanya'nın Las Palmas kentinde dün akşam oynadığı maç öncesi Türk Telekom ekibini antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüs şoförünün sebep olduğu "skandal" olayda Erdem Can yaralanmıştı.

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