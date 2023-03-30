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Türk Telekom çalışma saatleri 2023: Türk Telekom kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’de telekomünikasyon hizmeti sunan Türk Telekom, ülkeyi yeni teknolojilerle buluşturan önemli bir kurumdur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Türk Telekom, binlerce çalışanı ile geniş kapsamlı bir hizmet vermektedir. Peki, Türk Telekom kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2023 Türk Telekom çalışma saatleri

Giriş: 30.03.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom Çalışma Saatleri 2023: Türk Telekom Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
HABERTURK.COM

Vatandaşlar tarafından da sık sık tercih edilen Türk Telekom’un çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi vardır. Bu nedenle hafta içi hangi saatler arasında hizmet verdiği, hafta sonu ise açık olup olmadığı büyük bir merak konusudur. Türk Telekom çalışma saatleri 2023 hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız içeriğe göz atabilir, “Türk Telekom kaçta açılıyor?” ya da “Türk Telekom kaçta kapanıyor?” gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Türk Telekom Çalışma Saatleri 2023

Sabit hat ve mobil hat başta olmak üzere geniş bant internet hizmeti ve dijital tv yayıncılığı gibi hizmetleri vatandaşlar ile buluşturan Türk Telekom, dünya standartlarına bakıldığında en büyük entegre Telekom operatörüdür. Genel merkezinin yanı sıra ülkenin her şehri ve her ilçesinde şubesi bulunur. Bu sayede Türk Telekom’u kullanan vatandaşların ihtiyaçlarına ve isteklerine hızlı bir şekilde cevap verir. Türk Telekom mesai saatleri, bulunduğu şehir ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Eğer hızlı bir hizmet almak istiyorsanız bulunduğunuz bölgedeki Türk Telekom şubesini arayarak açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom Kaçta Açılıyor?

Türk Telekom kaçta açılıyor? sorusu, şubelere ve genel merkeze göre farklılık gösterebilir. Şubelerin pek çoğu 08.30’da açılmakla birlikte, bazı şubeler 09.00’da açılabilmektedir. Genel merkez ise hafta içi her gün 08.30’da mesaiye başlar.

Türk Telekom Kaçta Kapanıyor?

Türk Telekom kapanış saati, yine şehir ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Bazı şubeler 17.00’da hizmete kapanırken, bazı şubelerin 21.00’da kapandığı görülmektedir. Türk Telekom Genel Merkez ise 17.30’da kapanmaktadır. Ayrıca alışveriş merkezlerinde bulunan Türk Telekom şubeleri, AVM’nin kapanış saatine göre ayarlandığı için diğer şubelere göre daha geç kapanabilmektedir. Türk Telekom çalışma saatleri 2023 için internet üzerinden bölgeye göre araştırma yapılmalı, ilgili şubenin iletişim numarasından bilgi alınmalıdır.

Türk Telekom Cumartesi Açık Mı?

Türk Telekom Genel Merkezi, hafta sonu kısmen hizmet vermektedir. Cumartesi 09.30 /15.00 arasında açıktır. Pazar günü ise kapalıdır. Dini ve milli bayramlar başta olmak üzere resmî tatil günlerinde şubelerin çalışma saatlerinde değişiklik olabilmektedir. Genel merkez ise resmî tatillerde çalışmamaktadır. Türk Telekom mobil uygulamasını kullanarak, yapmak istediğiniz pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede şubelere gitmeden zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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