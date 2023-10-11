Türk Telekom-Buducnost: 79-77 (MAÇ SONUCU)

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Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 79-77 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan Türk Telekom, birinci periyodun ilk 5 dakikasını 11-6 önde geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin ilk periyodu 25-20 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyodun başlarında defansta ve hücumda etkili oynayan Türk Telekom, 10-0'lık seriyle 13. dakikada 13 sayılık (35-22) fark yakaladı. Üçlüklerle farkı kapatmaya çalışan konuk ekibe, boyalı alan ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla karşılık veren Türk Telekom, soyunma odasına 12 sayı farkla 50-38 önde girdi.

REKLAM Üçüncü periyota katı savunma yaparak başlayan konuk ekip, bulduğu sayılarla 23. dakikada farkı 7 sayıya (53-46) indirdi. Bu dakikadan sonra yüzdeli atışlarını artıran Türk Telekom, 26. dakikada farkı yeniden 11 sayıya (64-53) çıkardı. Türk Telekom üçüncü periyodu da 69-58 önde bitirdi. Final periyoduna iyi başlayan Buducnost VOLI, 9-0'lık seriyle 36. dakikada farkı tekrar 7 sayıya (74-67) indirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da katı savunma uygulamaya çalışırken, maçın bitimine 2 dakika kala 5 sayı daha bulan konuk ekip farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Kalan bölümde hata yapmayan Türk Telekom, karşılaşmayı 79-77 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Türk Telekom, organizasyonun üçüncü haftasında 18 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın Aris Midea takımına konuk olacak.

Salon: Ankara Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Emilio Perez (İspanya), Adar Peer (İsrail) Türk Telekom: Wallace 14, Palmer 16, Yiğitcan Saybir 2, Okben Ulubay 6, Enoch 14, McDuffie 5, Adams 18, Metehan Akyel 4, İsmail Cem Ulusoy Buducnost VOLI: Paul 19, Wright 14, Jones 4, Makoundou 6, Mihailovic 5, Ilic 6, Magee 6, Ross 8, Grbovic, Williams 7, Popovic 2 REKLAM 1. Periyot: 25-20 Devre: 50-38 3. Periyot: 69-58