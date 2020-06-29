AA

Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda Yavuz, Valenton'da bağımsız olarak Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon'a karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yavuz, oyların yüzde 52,37'sini alarak seçimi kazandı ve belediye başkanı seçildi. AA'nın haberine göre; Perichon ise yüzde 41,91 ile ikinci sırada kaldı.

Daha önce Val-de-Marne bölgesinde İl Genel Meclis Üyeliği yapan Yavuz, 2017'deki Senato seçimlerinde yarışmıştı ancak seçilememişti. Yavuz, Cumhuriyetçiler Partisinden Val-de-Marne bölgesinden aday olmuştu.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu. Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde LREM'in adayları seçimi kaybetti.

PARİS BELEDİYE BAŞKANI HIDALGO YENİDEN SEÇİLDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Hidalgo, seçildikten sonra Hotel de Ville'ye gelerek bir konuşma yaptı.