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Türk sinemasının duayen ismi yapımcı Türker İnanoğlu 18 Ocak’ta bel fıtığı ameliyatı oldu. Ameliyatı Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu yaptı. Daha önce geçirmiş olduğu hastalıklarında etkisiyle solunum problemi yaşadı. Şu anda Hastanede tedavisi devam eden İnanoğlu’na eşi Gülşen Bubikoğlu refakat ediyor.

BİR SÜRE HASTANEDE KALACAK

İnanoğlu'nun bir süre daha tedavisine devam edileceği bildirildi.