Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde tanıtılıyor

        Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde tanıtılıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla, Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde tanıtılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 00:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalde, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve Türk sinemasının marka değerini vurgulamak için Türkiye standı kuruldu.

        Filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak.

        TÜRKİYE'NİN REKABET GÜCÜ VURGULANACAK

        Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler anlatılarak, doğal plato özelliği sayesinde önemli film çekim merkezlerinden biri olan Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücü vurgulanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilecek bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Fotoğraf: AA

        "TÜRK SİNEMASININ ULUSLARARASI ALANDAKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN MÜKEMMEL BİR PLATFORM"

        Cannes'daki Türkiye standında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de festivalin dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için mükemmel bir platform sunduğu değerlendirmesini yaptı.

        Festivalde, Türkiye'nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Öğretmeni vuran kadın: Zarar verme niyetim yoktu
        Öğretmeni vuran kadın: Zarar verme niyetim yoktu
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Putin yeni kabineyi onayladı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Habertürk Anasayfa