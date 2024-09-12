Halsey yeni sevgilisi Avan Jogia ile nişanlandığını duyurdu
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğini geçen yıl bitiren ve ardından oyuncu Avan Jogia ile ilişkiye başlayan Halsey, nişanlandığını açıkladı
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ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın'dan geçen yıl ayrılan ünlü şarkıcı Halsey, yeni sevgilisi, oyuncu Avan Jogia ile nişanlandığını duyurdu.
29 yaşındaki ABD'li şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla 32 yaşındaki Avan Jogia ile evleneceğini açıkladı.
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Halsey, sosyal medya paylaşımında, erkek arkadaşı Avan Jogia ile evlenmeyi umduğunu söyledi. Bu açıklamadan bir süre önce de E! News'e verdiği röportajda Jogia ile evlenme ihtimali üzerine konuşmuş ve "Öyle umuyorum" demişti.
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Halsey, "Avan en iyisi. Başıma gelen en iyi şeylerden biri. Onunla geçirdiğim her gün, en iyi arkadaşımla birlikte olduğumu hissettiğim gün" ifadesini kullanmıştı.
Halsey ayrıca, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını da ekleyerek, "Ayrılmaz ikililer" demişti.
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Halsey ve Avan Jogia ikilisi, Eylül 2023'te birlikteliğe başladı ve bir ay sonra da ilişkilerini ilan etti.
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Halsey, rol alacağı biyografik senaryoyu yazan Alev Aydın'la 2019'da tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. Alev Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.
2021'de Ender Ridley adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
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Resmi olarak evli olmayan çift, ilişkilerini Nisan 2023'te bitirdi.
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