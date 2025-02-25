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        Haberler Kültür-Sanat Resim Türk resminde 1960’lı Yıllar Black Box’ta

        Türk resminde 1960’lı Yıllar Black Box’ta

        Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez'in hazırlayıp sunduğu Ayşegül 20. Yüzyılda başlıklı Resim Tarihi Seminer Serisi, 2 Mart Pazar günü sanatseverleri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde Black Box'ta, "1960'lı Yıllar"a götürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:06
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        Türk resminde 1960'lı Yıllar Black Box'ta
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        Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu Ayşegül 20. Yüzyılda başlıklı Resim Tarihi Seminer Serisi, 2 Mart Pazar günü sanatseverleri “1960’lı Yıllar” a götürüyor. 1920’lerle başlayıp,1930’lar 1940’lar ve 50’lerin ardından, Sönmez bu kez 1960’lı yıllarda Türkiye’deki sanat ortamına dalıyor ve 1960’ların Türk sanatına getirdiği değişimleri inceliyor. O yılların hangi yenilikleri, hangi dönüşümleri getirdiğini araştırıyor.

        Neşet Günal - Çocuklar
        Neşet Günal - Çocuklar

        1960’lar… Türkiye’de birçok açıdan ilklerin yaşandığı yıllar. Planlı ekonomi, gelişen sanayi sektörü derken ilk askeri darbenin ertesi gününde siyasi açıdan çok daha özgürlükçü bir manzara… Öğrenci hareketleri, işçi hareketleri, Tülay German, Ruhi Su, Beatles ve Rock’n Roll… Tüm bu kültürel aydınlanmanın içinde Türkiye resminde figürasyonda şahsi pozisyonlar… Mesela Cihat Burak ve Yüksel Arslan…Ömer Uluç. En Batı’da Vietnam savaşı ve Pop art’ın muhalif seslerine karışan Bob Dylan’ın sesi.

        Ayşegül Sönmez, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki eserler eşliğinde, sanatseverleri dönemin sanat akımlarını ve bu akımların sanata etkilerini keşfe çıkarıyor. 2 Mart Pazar günü saat 14.00’te Black Box’ta yapılacak etkinliğin biletleri Biletix’ten edinilebilir.

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        #ayşegül sönmez
        #İş Sanat
        #Ömer Uluç
        #black box
        #resim
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