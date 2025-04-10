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        Haberler Gündem Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı Taksim'de kutlandı | Son dakika haberleri

        Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı Taksim'de kutlandı

        Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:22
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          Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

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          Polis Haftası çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

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          Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

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          Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canlarını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli bir ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

          Bir yandan ülkemiz satında huzur ve asayişi sağlarken, diğer yandan suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiparane mücadele ediyorsunuz. Milletimizin güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca gayret sarf ediyorsunuz. Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızla birlikte çetelere, şehir eşkıyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara, kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz. Bu düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftanızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her birinize görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."

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          Tören, İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın polislerin oluşturduğu sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.

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          İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polis üniformalı çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

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