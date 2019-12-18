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Türklerin, kendine özgü ekipmanlarıyla bir savaş sanatı olmasının yanında kültürel miras olarak yüzlerce yıldır sürdürdüğü okçuluk, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçen hafta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" kabul edildi.
Geleneksel Türk Okçuluğu, Türkiye'nin daha önce Meddahlık, Mevlevi Sema Törenleri, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali ve Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah gibi kültürel zenginlikleri ile temsil edildiği listede 18. unsur olarak yer aldı.
Türkiye'yi toplantıda temsil eden heyette yer alan Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yaptığı açıklamada, geleneksel Türk okçuluğunun, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" alınmasıyla gelecek nesillere örnek olacağını ve yeni başarılar kazanmaya devam edeceğini söyledi.
UNESCO'DA ÖRNEK
Geleneksel Türk okçuluğunun UNESCO listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Okçular Vakfı olarak 3 yıl önce istişarelerde bulunduklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatan Toksöz, "Ciddi bir dosya hazırladık. Geleneksel Türk Okçuluğunu sürdüren kulüplerimizle görüştük. Bu mirası taşıyanlardan rıza mektupları aldık" dedi.
Toksöz, sürece katkı veren taraflara teşekkür ederek, 3 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkan geleneksel Türk okçuluğu dosyasının UNESCO'da örnek dosya olarak gösterildiğine dikkati çekti.
MENZİL TAŞLARI DÜNYANIN İLK SPOR ABİDELERİ
Toksöz, Osmanlı döneminde dikilen Menzil Taşlarının, dünyadaki ilk spor abideleri olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:
"Geleneksel okçuluk disiplinlerinden Menzil okçuluğunda, kırılan rekor iki şahit ve kemankeşin hocası huzurunda kayıt altına alınıyor ve okun düştüğü yere okçu, tarih, mesafe ve hocanın bilgilerinin işlendiği 7 metrelik bir taş dikiliyordu. Bu Menzil Taşları dünyadaki ilk spor abideleridir."
Toksöz, bugün bazıları harap durumda olan bu menzil taşlarının, Okçular Vakfı tarafından tespit edilerek toplatıldığı ve sergilendiği bilgisini paylaştı.
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