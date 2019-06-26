26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi),bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerinden öğretmenleri ve bilim insanlarını bir araya getiren iki tane eğitim gerçekleştirecek. Uluslararası Lise Öğretmen Programı (International High School Teacher Programme-HST) ve Uluslararası Öğretmen Programı (International Teacher Weeks Programme-ITW) adlı eğitimlere bu yıl Türkiye'den de iki öğretmen katılacak.
AMAÇ ÖĞRETMENLERİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK
Bu eğitimlerle amaçlanan; öğretmenlerin parçacık fiziği alanındaki gelişimlerini desteklemek, büyük hidron çarpıştırıcısında (Large Hadron Collider-LHC) birinci sınıf araştırma atmosferini deneyimlemek, modern fiziği sınıflara ve dışına taşımak, farklı ülkelerden öğretmenlerle bilgi, deneyim alışverişi sağlamak ve CERN’in tüm dünya okullarıyla daha yakın bağlantı kurmasını sağlamak. Bu eğitimlerde dersler, yerinde ziyaretler, uygulamalı çalıştaylar, tartışmalar, soru cevap oturumları ve program sonu final rapor sunumları yapılacak.
TÜRK ÖĞRETMENLER CERN YOLCUSU
Bu yıl 7-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Lise Öğretmen Programı ve 4-17 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Öğretmen Programı'na 6 kıta, 39 farklı ülkeden toplam 48 öğretmen katılacak. Bu eğitimlere Türkiye'den de iki öğretmen burs alarak katılma başarısı gösterdi. Uluslararası Lise Öğretmen Programına Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, Uluslararası Öğretmen Programına ise Eskişehir Odunpazarı Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Semih Esendemir katılarak ülkemizi temsil edecek. İki haftalık eğitim sonunda her iki öğretmen de CERN Elçisi olarak Türkiye'ye geri dönecek.
Selçuk Yusuf Arslan, 2018'de 54 bin eğitimcinin yer aldığı küresel öğretmen ödülünün de sahibi olmuştu.
Semih Esendemir ise “İyonik Bağ Yapbozu” adlı projesiyle Portekiz’de 31 Ekim - 03 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Science on Stage Europe Bilim Festivali ve yarışmasında ülkemizi temsil edecek 5 delege öğretmenden biri olacak.
"ÖĞRETMEN SADECE ÖĞRETMEN DEĞİLDİR"
Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Eğitimci Şahin Aybek ise şunları ifade etti: "Ben eğitim felsefi, sosyal ve tarihi temelleri çalışan bir yazar olarak kitaplarımda ve yazılarımda eğitimin sorunlarına ve çözüm önerilerine yoğunlaşırken hep bu ana konuyu yani öğretmeni öncelemeye çalışıyorum. Bu örnekte de görüldüğü üzere bir öğretmen sadece öğretmen değildir. Öğretmen öğretmenin ötesinde bir şeydir ve bu yönüyle, tüm eğitim sistemimizin başarısı öğretmenlerimizin başarısı kadar olabilir. Mutlu, motive olmuş, toplumda her yönden yeterli saygınlığa ulaşmış öğretmenlerimiz eğitim sistemimizi uçurur. Bu nedenle öncelikle bu iki öğretmenimizi tebrik ediyorum. Genel bir eğitim felsefesi olarak tüm öğretmenlerimiz her yönden desteklenmeli ve öğretmenlerimizin, eğitimimizin en önemli gücü olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle de daha mutlu ve başarılı öğretmenler için atanamayan tüm öğretmenler atanmalı, mülakatla öğretmen alımına son verilmeli. Bu iki öğretmenimizin başarısı bize bir kez daha eğitimdeki en büyük gücümüzün irfan ordusu, akla, bilime inanan öğretmenlerimiz olduğunu göstermiştir."
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