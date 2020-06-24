Kuzuların sessizliği bozuluyor! Erman Kuzu ve değerli eşi Abiye Kuzu ile kahkahaya hazır olun. Ekranların en eğlenceli, en sevilen ve en sıcak ailesinin birbirinden eğlenceli maceraları izleyiciyle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

Türk Malı 1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!