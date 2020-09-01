Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 40 sığınmacı kurtarıldı. Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.