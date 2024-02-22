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Anjelika Akbar, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 5 Mart 2024'te çok özel bir performansa imza atacak. Konser, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Kadın Eğitim Projesi yararına gerçekleştirilecek.

Anjelika Akbar

Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sevtap Şirin; "İzmir’de kırılgan bölgelerdeki kadınların toplumsal yaşamda ekonomik, siyasal ve sosyal olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak, ekonomik özgürlük kazanmaları için çalışma hayatına katılmalarını desteklemek amacıyla eğitim alabilecekleri bir eğitim merkezi ve yanında çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ana sınıfı, kreş tesis etmek için bir proje hazırladık. Bunun için farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler yaptık. Değerli sanatçımız Anjelika Akbar’ın Ahenk Konseri "Kadın Eğitim Projesi" yararına gerçekleştirilecek ve kadınların güçlenmesine yönelik bu projemize katkıda bulunulacaktır” diyerek herkesi Kadınlar Günü Özel konserine ve Kadın Eğitim Projesi’ne desteğe davet etti.

Anjelika Akbar

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Yakın zamanda 'Ahenk 432' adlı albümü ve ardından 'Başlangıç / Beginning 432' ve 'Melody 432' teklilerini yayınlayan Anjelika Akbar; 'Ahenk Konseri' ile 5 Mart tarihinde İzmirli müzikseverlerle buluşacak.

Anjelika Akbar kendi sosyal medya hesabında bugüne özel performansına dair şunları söyledi: 5 Mart akşamı İzmir'deki konserime bekliyorum. Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi Kadın Eğitim Projesi yararına İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Zarafet, Güzellik ve Bahar Bayramı olan Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle konuk kadın müzisyenlerimizin de katılımı ile kendi bestelerimin ve uyarlamalarımın yanı sıra ünlü kadın bestecileri Eleni Karaindrou, Aleksandra Pahmutova ve Eleonora Eksanişvili’nin eserlerine de yer vereceğim.