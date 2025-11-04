Habertürk
        Tüm Haberler
        TÜRK-İŞ: Yönetmelik değişmezse asgari ücret komisyonuna katılmıyoruz

        TÜRK-İŞ: Yönetmelik değişmezse asgari ücret komisyonuna katılmıyoruz

        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama kararıyla ilgili, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu'nu toplarız. Kurul'un alacağı karara göre hareket ederiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:18
        "Yönetmelik değişmezse komisyona katılmıyoruz"
        TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı Atalay'ın başkanlığında Konfederasyon Genel Merkezi'nde toplandı.

        Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Atalay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Atalay, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdiklerini anımsatarak, 25 Aralık 2024'te düzenledikleri basın toplantısında adil bir yapıya dönüşmedikçe TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacakları yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlattı.

        "Pirince giderken, tam bulgurdan oluruz"

        Komisyona katılmama kararlarının geçerli olduğunu vurgulayan Atalay, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz. Ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulu'nu toplarız. Kurul'un alacağı karara göre hareket ederiz." dedi.

        Atalay, 2000'den beri 29 kere asgari ücretin belirlendiğini anımsatarak, bu süreçte rakamın 21 kez hükümet ve işveren tarafından belirlendiğine dikkati çekti.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, komisyonun yapısıyla ilgili talepleri ilettiklerini belirten Atalay, şunları söyledi:

        "O masada işçinin dediğinin olacağı bir tablo olursa adil bir tablo olur. Formül ne, adil bir yapı. Yani, burada 5 kişi işveren var, 5 kişi biz varız, 5 kişi hükümet var. Komisyonda 5 kişi işveren, 5 kişi bizden olur. Bir de tarafsız birisi olur."

        Komisyona diğer işveren kuruluşlarının da dahil edilmemesiyle ilgili bir soru üzerine Atalay, bunu kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu durumda Dimyat'a pirince giderken, tam bulgurdan oluruz." karşılığını verdi.

        "TES'e isteyen katılsın, isteyen katılmasın"

        Atalay, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) tüm çalışanların katılımının zorunlu olacağı yönündeki haberlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

        "Sıkıntımız yetmiyormuş gibi Tamamlayıcı Emeklilik ile ilgili son günlerde bir şeyler konuşuluyor. Biz zaten yüzde 14 prim ödüyoruz. Bize 'Yüzde 3 daha öde' diyorlar. Bunu kimse bize mecbur etmesin. İsteyen katılsın, isteyen katılmasın. Yüzde 14 az değil. Yüzde 3 de az rakam değil. Vergiyi bizim maaşımızdan kesiyorsun. 12 ay çalışıyorum, 2 ayı vergiye gidiyor. Bunlar adil düzenlemeler değil. BES vardı, şimdi bir de TES çıktı. Bunu mecburi yapmasınlar. Bu kabul edilir bir düzenleme değil."

