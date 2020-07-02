Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

AB'nin 13 ülkeyle birlikte Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırmaması üzerine bu yılki Türk turizmi ağır darbe almıştı. Tabloyu bir nebze olsun düzeltebilmek amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'den oluşan heyet Almanya'ya gitti.

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Edindiğim bilgilere göre Türk heyetinin Alman muhataplarıyla görüşmeleri olumlu geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı; başka adımlar da atılacak" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise, "Almanya, seyahat uyarısını gözden geçirmeli. Tedbirlerimizi aldık; misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

BÖLGESEL GÜVENLİ BÖLGE İLANI

Görüşmeye katılan kaynaklardan edindiğim bilgiye göre; Türk heyetinin, ülkemize seyahat uyarısının kaldırılması talebi karşılık görmedi ancak en azından bölgesel bazda olumlu adımlar atılacak. Antalya ve Muğla gibi salgının nispeten kontrol altında ve vaka sayısının az olduğu bölgeler, "güvenli" olarak ilan edilebilecek. Türk heyetinin pandemiyle mücadeleye yönelik verdiği rakamların Almanları etkilediği ifade edildi.

GURBETÇİLERE DE MÜJDE

Ayrıca, yaz tatilini geçirmek üzere Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarımıza yönelik ise sadece Antalya ve Bodrum için özel bir çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri bir nebze olsun giderilecek. Mağduriyet yaşamamaları için dönüşte kaynak ülkede 14 gün karantinaya girmemeleri için son 72 saat içinde Covid-19 testi yaptırmaları gerektiği kendilerine anlatılacak. Bu konuda kolaylaştırıcı bazı adımlar atılacak. Antalya ve Bodrum'a gidecekler için özel şartlar uygulanacak.