04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülkemizi 2020 CEV Challenge Kupası Kadınlar kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları, son 32 turu ikinci karşılaşmasında da İspanya’nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 25-22, 25-19 ve 25-15‘lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, ‘’Burası kulüpten öte, bir ailedir. Ailemizin her ferdi bizim için çok önemli ve değerlidir. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır. Bu heyecanı bizlere yaşatan teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum’’ dedi.
Başantrenör Marcello Abbondanza, ‘’Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum. İlk maçta olduğu gibi bugün de kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Takımımız adına çok iyi ve mutlu bir gün oldu.’’ ifadelerini kullandı.
Takım Kaptanı Aneta Kocmanova Havlickova ise ‘’ Maçı kazandığımız için mutluyuz. Lider ruhlu bir takım olduğumuz için maçı kazandık. Takım olarak tek hedefimiz var, turnuva sonunda şampiyon olup tarih yazmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum’’ dedi.
Uçan Sultanlar, son 16 turu karşılaşmasında CSM Lugoj – Dukla Liberec karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Kristjen Vanevski (Estonya),Danika Viktorini (Slovakya)
TürkHava Yolları: Kingdon, Ceylan Arısan, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Büşra Şahin, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Özge Nur Yurtdagülen)
Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Monzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso (Hernandez, Plasencia, Folguiera)
Setler: 25-22, 25-19, 25-15
Süre: 67 dakika (25, 21, 21)
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