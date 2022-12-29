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Haberler Yaşam

Türk halkı 2023'ten beklentilerini açıkladı!

Yeni yıla sayılı günler kala Türk halkının 2023'ten yana beklentileri belli oldu. Araştırma sonuçlarına göre en çok sağlıklı bir yıl geçirilmesi dilendi. Yeni yılda seyahat de beklentiler arasına girdi. Kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi

Giriş: 29.12.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Türk halkı 2023'ten beklentilerini açıkladı!
Türk halkı 2023'ten beklentilerini açıkladı!
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Araştırma şirketi Areda Survey, 2023'e girmeye günler kala Türk halkının yeni yıldan beklentilerini araştırdı.

15-19 Aralık 2022 tarihlerinde, bin 100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 2023 yılı beklentileri çalışması gerçekleştirildi.

Araştırma verilerine göre katılımcıların yüzde 50.7'si yeni yıldan sağlıklı günler bekliyor.

2023 YILININ DİLEĞİ SAĞLIK

Yeni yıl beklentilerine yönelik çalışmada Türk halkının yüzde 50.7'si sağlık, yüzde 13'ü mutluluk, yüzde 12.5'i para, yüzde 10.4'ü seyahat, yüzde 8.1'i ise başarı istiyor.

Çalışmaya göre kariyer, aşk ve evlilik ise pek tercih edilmedi. Yeni yıldan aşk dileyenlerin oranı yüzde 1.7 oldu. Ankete katılan kişilerin 0.9'u evlenmeyi, yüzde 0.6'sı ise çocuk diledi.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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