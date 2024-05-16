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        Haberler Spor Futbol Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu seçildi - Futbol Haberleri

        Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu seçildi

        Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında bir araya geldi. Ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına da Türkiye Futbol Federasyonu seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:21
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        Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına TFF seçildi
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        Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi de bir araya geldi. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan Futbol Federasyonlarının başkanları ve üst düzey yetkililerinin yer aldığı görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğlulları temsil etti. Toplantıya FIFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov da katıldı.

        TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEÇİLDİ

        Devam eden iş birliği anlaşması kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 1 yıllık dönemin konsey başkanlığını Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmasına karar verildi. Öte yandan, 2024 yılının sonbahar aylarında Genç Milli Takımlar yaş gruplarından birinde düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapması uygun görüldü.

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