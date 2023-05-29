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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı

Giriş: 29.05.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
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AA

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ömüraliyev, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. turunda elde ettiği zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a içten tebriklerimi sunuyor, Türkiye Cumhuriyeti, kardeş Türk halkı ve tüm Türk dünyası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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