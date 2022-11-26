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Türk bilim insanı keşfetti... İşte dünyanın en eski pişirilmiş yemek kalıntıları

Bilimsel çalışmalarına İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nde devam eden Türk bilim insanı Dr. Ceren Kabukçu ve ekibi, tarihteki en eski pişirilmiş yemek kalıntılarını keşfetti. Keşif, dünya basınının manşetlerinde yer alırken Dr. Ceren Kabukçu, yaklaşık 70 bin yıllık örneklerin keşif sürecini anlattı

Giriş: 26.11.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Bilimsel çalışmalarına İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi'nde devam eden Türk bilim insanı Dr. Ceren Kabukçu ve ekibi, tarihteki en eski pişirilmiş yemek kalıntılarını keşfetti. Keşif, dünya basınının manşetlerinde yer alırken Dr. Ceren Kabukçu, yaklaşık 70 bin yıllık örneklerin keşif sürecini DHA'ya anlattı.

  • Neanderthallerin bir anlamda gurme tariflerini keşfeden Dr. Kabukçu "Bulgularımız çok çeşitli bitki tohumunun bir arada ve bir tarif gibi çok basamaklı bir işlemden geçtiğine işaret ediyor" diyerek beslenmenin sadece biyolojik bir ihtiyaç olmadığını ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi Arkeoloji bölümünde çalışmalarına devam eden Dr. Ceren Kabukçu, elde ettikleri 70 bin yıllık örneklerin keşif sürecini şöyle anlattı:

  • "Elde ettiğimiz sonuçlar iki ayrı mağaradan geliyor. Bunlardan birisi Yunanistan'da bulunan Franchthi Mağarası diğeri ise Kuzey Irak'ta bulunan Shanidar Mağarası. Franchthi Mağarası'nda bulduğumuz örnekler yaklaşık 11-13 bin yıl öncesi homo sapiens (anatomik modern insan) avcı-toplayıcılarının yerleşimine denk geliyor. 

  • Shanidar örnekleri ise iki ana dönemde kullanılmış. Daha geç dönemde homo sapiens (yaklaşık 40 bin yıl), daha erken dönemdeyse neanderthal (yaklaşık 70 bin yıl) evrelerinden örnekler edindik."

  • "BESLENME VE YEME-İÇME SADECE BİR BİYOLOJİK İHTİYAÇ DEĞİLDİR"

    Kazı alanlarından elde edilen örneklerin kömürleşmiş (karbonize olmuş) olmaları nedeniyle çürümeye dayanıklı olduğunu ifade eden Kabukçu, böylece örneklerin binlerce yıl toprakta korunduğunu ifade etti.

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