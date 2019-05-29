30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TSK, Zap-Haftanin-Hakurk aksını oluşturan Lelkan bölgesinde kontrolün sağlanması durumunda terör örgütünün en stratejik geçiş hattındaki hareketlilik sıfırlanmış olacak. Sahadaki askeri kaynaklar, operasyondan 18 saat öncesine kadar örgütün elebaşlarından Duran Kalkan’ın bölgede olduğuna dair telsiz görüşmelerinin olduğunu ancak operasyonların başlaması ile birlikte Kalkan’ın bir daha sesinin çıkmadığını belirtiyor.
17 NOKTADAN GİRDİLER
Sahadaki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, alanda doğrudan hedef konumunda gelmemek için TSK küçük timler halinde 17 noktadan Hakurk’a giriş yaptı. Hakurk’un İran-Revanduz hattına açılan orta ve güney koridorunun tamamı ise kontrol altın alındı. Akabinde gelen destekle, TSK’nın yerel halkın Kandil’in kuzey kapısı olarak adlandırdığı Lelkan’da askeri yığınak yapmaya başladığı belirtiliyor.
TSK HAZIR
Yerel güvenlik kaynakları, terör örgütünün Lelkan hattında yığınak yaptığını belirtirken sahadaki askeri kaynaklar da TSK’nın bu hattı kontrol altına alabilecek Hasandağı’nda konuşlanmayı tamamladığını ifade ediyor. Hasandağı’nın kontrol altına alınması ile birlikte Türk Ordusu’nun Lelkan’da kontrolü ele geçirmesi de an meselesi olacak.
PKK’NIN İLETİŞİMİ KESİLDİ
Hakurk’a yönelik operasyonlarla birlikte, örgütün Zap-Hakurk hattındaki 27 kilometrelik aksta örgütün iletişiminin koptuğu belirtiliyor. Hali hazırda Şemdinli sınır hattından 27 km derinlikte devam eden operasyonda dün akşam saatlerinde çatışmaların 3 noktada yoğunlaştığı ve TSK’ya bağlı küçük timlerden oluşan timlerin hareketli olduğu 14 noktada ise PKK’nın bölgeyi terk ederek kaçtığı ifade ediliyor.
ÜÇ ETAPLI OPERASYON
Bölgedeki kaynaklar operasyonun üç etaptan oluşacağı belirtiyor. Derecik-Helana ve Hakurk bölgesinin ilk etap olacağı ardından bölgedeki hareketliliğine bağlı olarak operasyonun ikinci ve üçüncü etaplarının tamamlanacağını ifade ediyorlar. İlk hedefin Hakurk hattı olmasının sebebi ise, bu bölgede daha önce birçok kez sızma eyleminin gerçekleşmiş ve şehit vermiş olmamız. TSK’nın temel hedefinin Hakurk’tan sonra PKK’nın şah damarı Lelkan’ın da kontrolünü sağlayarak örgütün bölgedeki hareketliliğini sıfırlamak olacağı belirtiliyor.
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