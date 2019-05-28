Türkiye sınırları içinde 750-1000, Irak'ın kuzeyinde 3 bin, Suriye'de ise 13 bin olmak üzere toplam 17 bin PKK'lı terörist bulunduğu rakamını veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok" dedikten sonra hedefi net şekilde çizmişti: "Kandil, Karaçok, Sincar orada durduğu sürece terörle mücadelemizi ve operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Dostlarımızın terörle mücadelemize anlayış göstermesini bekliyoruz."

F-16'LAR ÜSSE DÖNMEDEN VURUYOR

İsim vermese de aslında Bakan Akar'ın mesajlarında Irak'a, İran'a ve ABD'ye göndermeler vardı. Terör örgütünün Suriye bağlantısının ve lojistiğinin kesilmesi kadar Kandil-Suriye etkileşiminin de önlenmesi gerekiyordu. Operasyonun havada tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapan F-16 avcı uçakları üslerine dönmeden rotatif bombardıman, karadan obüs destekli ve komandoların uçar birlik harekâtıyla havadan indirme şekilde yapıldığını söyleyelim. İHA ve SİHA'lar da destek veriyor ve teknik-elektronik istihbaratın tüm unsurları kullanılıyor bu operasyonda... Kurumlar arasında üst seviyede eşgüdüm var.

PENÇE OPERASYONU NEDİR?

Pençe Operasyonu aslında bir süredir devam ediyor. Terör örgütünün lider kadrosunun çökertilmesi, alt kademelerinde moral bozukluğu-korku ve çöküntü yaratmayı amaçlayan Pençe ile terör örgütünün lider kadrosu hareket edemeyecek noktaya getirilmişti. TSK Özel Kuvvetler ve MİT Başkanlığı'nın takibi ve anında kapsamlı operasyona dönüşebilen harekâtla terör örgütü kadroları mağaralara, inlere hapsedildi. Kafalarını çıkardıklarında ya da telsiz mandalına bastıklarında bombayı yiyeceklerini biliyorlar.

YENİ BİRLİK VE OPERASYON DÜZENİ

Türkiye bugüne kadar bu operasyonun çok daha kapsamlı olanlarını yaptı ancak mobil imkân ve kabiliyetler, teknik-istihbari yetenekler, büyük kuvvetle ağır kara harekâtı yerine bölgenin dağlık yapısını da göz önünde bulundurarak havadan yapılan belki de en kapsamlı uçar birlik harekatlarından biri bu. Birimler arasında eşgüdüm en üst seviyede. TSK'nın sınırdan 35 kilometre derinlikte oluşturduğu fiili tampon bölge ve üs bölgeleri de saha hakimiyeti ve istihbarat açısından çok büyük avantajlar sağladı.

Operasyon, yaz örgütlenmesine ve yayılım/aktivasyon düzenine geçmeye çalışan terör örgütünün eylem kapasitesine de ağır bir darbe vurdu. İki gün önce üs bölgemize buradan havanlı saldırı düzenlendi. Terör örgütünde hareketlenme söz konusuydu.

KANDİL'E DOĞRU

Hakurk’ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik operasyonun planlama ve hazırlıkları yoğun bir şekilde bir süredir devam ediyordu. Hakurk bölgesi içinde; batı ve doğu girişlerinde TSK'nın üç üs bölgesi bulunuyor. Hazırlıklara bu üs bölgeleri de katıldı. Hakurk'un sınırları 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında. TSK birlikleri operasyonun ikinci aşamasında Hakurk'un güneyindeki Kelereş Tepe'yi hedef aldı. Burada da iki üslenme bölgesi var. Kelereş'e inmek TSK için Kandil'in yolunu açmak anlamına geliyor. Hakurk'tan Kandil'e giden yolda aşılması ya da ele geçirilmesi gereken iki tepe bir de PKK'nın Sidekan kampı var.

PKK'NIN SÖKÜLÜP ATILMASI

Bu operasyonların nihai hedefi Kandil-Suriye bağlantısının koparılması olduğu kadar, örgütün Kandil, Karaçok ve Sincar'dan sökülüp atılması. Burada tabii ki Irak ve İran'a da düşen sorumluluklar var. Kandil'den sonra gözler başta Münbiç olmak üzere Fırat'ın kuzey-doğusuna yerleşmiş olan terör örgütünün baskılanması ve ilk etapta sınır hattından 30-32 kilometre derine sıkıştırılması, sonra dağıtılması var. Türkiye, ABD-CENTCOM desteği olmadan terör örgütünde çözülme/dağılma olacağını hesaplıyor. Başka adımlar da atılıyor. ABD desteği olmadan Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yaşama şansı yok...