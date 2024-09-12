Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü? | Dış Haberler

        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?

        Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmüştü. Eygi ile aynı protestoya katılan, onun son anlarına tanıklık eden arkadaşı Meryem Dag o gün yaşanılanları Habertürk'e anlattı. Habertürk'ten Birsu Karaarslan'ın haberi..

        Giriş: 12.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin "Uluslararası Dayanışma Hareketi"nden arkadaşı Meryem Dag Habertürk'e konuştu.

        "İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI"

        Dag, Eygi'nin öldürüldüğü gün yaşananlara ilişkin "6 Eylül Cuma günü her cuma protesto yaptığımız yere geldik. Beyta Köyünün hemen dışındaki bir tepeye. Filistinliler de oradaki bahçeye gidip dua ediyorlar ve biz de birçok cuma oraya gittik onlarla birlikte. Filistinliler her zamanki gibi namaz kılıp konuşma yaptılar. Dua ettikten sonra da yola çıktık. Tamamen silahlı İsrail askerlerini vardı." dedi.

        İsrail ordusunun göz yaşartıcı gaz atmaya başladığını belirten Dag, "Canlı mühimmat atışı yaptıktan sonra kalabalık elbette dağıldı, biz de geri çekildik. Yolun çok yakınındaki bir zeytin tarlasında Ayşenur ile durmuştuk. İsrail askerleri bizden 150-200 metre yukarıdaki bir tepedeydi. Sokakta da birkaç asker vardı. Öylece duruyorduk, bir anlık sakinlik yaşandı. Sonra birkaç el silah sesi duyduk, birkaç saniye sonra da Ayşenur'un baygın şekilde yerde yattığını gördüm. Yanına gittiğimde başından kan geliyordu. Ben de onunla birlikte ambulanstaydım. Nablus'taki hastaneye gittik, orada onu hayata döndürmeye çalıştılar. Fakat birkaç dakika sonra vefat etti." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ayşenur ezgi eygi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        Habertürk Anasayfa