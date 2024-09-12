Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?

REKLAM advertisement1

26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin "Uluslararası Dayanışma Hareketi"nden arkadaşı Meryem Dag Habertürk'e konuştu.

"İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI"

Dag, Eygi'nin öldürüldüğü gün yaşananlara ilişkin "6 Eylül Cuma günü her cuma protesto yaptığımız yere geldik. Beyta Köyünün hemen dışındaki bir tepeye. Filistinliler de oradaki bahçeye gidip dua ediyorlar ve biz de birçok cuma oraya gittik onlarla birlikte. Filistinliler her zamanki gibi namaz kılıp konuşma yaptılar. Dua ettikten sonra da yola çıktık. Tamamen silahlı İsrail askerlerini vardı." dedi.

İsrail ordusunun göz yaşartıcı gaz atmaya başladığını belirten Dag, "Canlı mühimmat atışı yaptıktan sonra kalabalık elbette dağıldı, biz de geri çekildik. Yolun çok yakınındaki bir zeytin tarlasında Ayşenur ile durmuştuk. İsrail askerleri bizden 150-200 metre yukarıdaki bir tepedeydi. Sokakta da birkaç asker vardı. Öylece duruyorduk, bir anlık sakinlik yaşandı. Sonra birkaç el silah sesi duyduk, birkaç saniye sonra da Ayşenur'un baygın şekilde yerde yattığını gördüm. Yanına gittiğimde başından kan geliyordu. Ben de onunla birlikte ambulanstaydım. Nablus'taki hastaneye gittik, orada onu hayata döndürmeye çalıştılar. Fakat birkaç dakika sonra vefat etti." diye konuştu.