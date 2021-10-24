Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza, 12.30 sıralarında İstanbul'un Bakırköy ilçesi Florya Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, içinde 7 turistin bulunduğu 34 DLE 116 plakalı minibüsün sürücüsü Davut Ö. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs süratli şekilde önce yön levhasına, ardından da Hakan D. idaresindeki 34 VJ 7845 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, kazanın etkisiyle savrularak alt geçit duvarına çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan 4 turist, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüsün çarptığı otomobil sürücüsünün babası Teoman Demiray, "Benim oğlum yolda dururken, minibüs karşıdan gelirken hızlı bir şekilde kaydıktan sonra tabelayı kırarak, bizim arabaya çarpıyor. Tahminimce Arap turistleri taşıyordu" dedi.