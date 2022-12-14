Turistleri iş yapmak vaadiyle gasp etti! Tunuslu Nuri Alço yakalandı

İstanbul'a gelen turistlere kendisini iş adamı olarak tanıtıp, iş yapmak vaadiyle kandırdıklarının yiyecek ya da içeceklerine ilaç attıktan sonra banka ve kredi kartı ile cep telefonlarını çaldığı için 1 buçuk yıldır aranan Tunus uyruklu Mokhles K., polis tarafından metrobüs durağında yakalandı.

DHA'nın haberine göre üzerinde, bir turistten çaldığı kredi kartı ile 41 bin lira değerinde 2 bilezik çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Beyoğlu´nda, yaklaşık 1.5 yıl önce Karaköy Polis Merkezine başvuran bir turist, kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kişi tarafından soyulduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yeni tanıştığı kişinin, iş konuşmak için kendisini bir mekanda ağırladığını ifade eden turist, içkisine ilaç konulduğu için uyuduğunu, o sırada cep telefonu ile kredi kartının çalınmış olduğunu belirtti.