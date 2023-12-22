Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon! - En son haberler

        Fazla hesap ödemeyi reddeden turistleri darp edip yağmaladılar!

        İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap getirdikleri ve ödemeyenleri de darp edip yağmaladıkları öğrenilen çeteye operasyon düzenlendi. 13 ilde düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turistleri darp edip yağmalayan çeteye operasyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap getirdikleri, ödemeyenleri darp ederek çanta, cüzdan ve cep telefonlarını gasp ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda, 68 şüpheli yakalandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Beyoğlu´nda İstiklal Caddesi civarında Arapça, Farsça, İngilizce ve farklı dillerde konuşabilen, 'hanutçu' olarak tabir edilen kişiler vasıtasıyla turistlerle tanışarak eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

        HESABA İTİRAZ EDEN TURSİTLERİ DARBEDİP ÇANTA VE CÜZDANLARININ GASBEDİLDİĞİ İDDİASI

        Yüksek hesaba itiraz eden turistlerin yanına işletmeyle yasal bağı olmayan, kendilerini müdür olarak tanıtan kişilerin gelerek para istedikleri, karşı çıkanlar olduğunda ise diğer şüphelilerinde etraflarını sararak korkutmaya çalıştıklarını öğrenildi. Kendilerine karşı çıkan turistleri darp ederek o kargaşada yanlarında bulunan çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını alarak turistlerin mekandan çıkmalarına izin verdikleri belirlendi.

        İSTANBUL MERKEZLİ 13 İLDE OPERASYON; 68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda faaliyet gösteren 5 eğlence mekanında 93´ü yabancı uyruklu olmak üzere 133 kişiye yönelik 85 adet nitelikli yağma, yağma, çalışmaya karşı koyma, ve suç delillerini gizleme eylemlerine karışan 140 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, 17 şüphelinin cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirledi. Diğer 119 şüpheliyi yakalamak için İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 68 şüpheli yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Habertürk Anasayfa