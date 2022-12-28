Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa TURİSTE FUHUŞ TUZAĞI | Son dakika haberler: Turist olarak gelmişti! İstanbul’da dans öğretmenine fuhuş tuzağı!

Turist olarak gelmişti! Dans öğretmenine fuhuş tuzağı!

İstanbul’da, organize şekilde fuhuş yaptırdıkları belirlenen 7’si kadın 17 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 22 kadın koruma altına alındı. Çökertilen fuhuş çetesinin, İstanbul’a turist olarak gelen dans öğretmenini de kandırarak fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı

Giriş: 28.12.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
TURİSTE FUHUŞ TUZAĞI | Son dakika haberler: Turist olarak gelmişti! İstanbul’da dans öğretmenine fuhuş tuzağı!

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir fuhuş çetesini takibe aldı.

4 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 4 aylık yapılan teknik takiplerde fuhuş çetesinin tüm üyeleri ve çalışma sistemi tek tek belirlendi.

GECE KULÜBÜNDEN ÖZEL DAİREYE

Polisin yaptığı çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, 17 kişilik fuhuş çetesi, yurt dışından turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları kandırarak fuhuş yaptırıyordu.

Müşteriler Büyükçekmece’de özel sitelerin olduğu 2 gece kulübünden seçiliyordu. Fuhuş için ise gece kulübüne yakın özel daireler bulunuyordu.

22 KADIN KORUMAYA ALINDI

Elde edilen delillerin ardından 2 gece kulübüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7’si kadın 17 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 22 kadında koruma altına alındı.

DANS ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Fuhuş yaptırılan kadınlar arasında dans öğretmeni de çıktı. Tatil için Rusya’dan İstanbul’a gelen dans öğretmeninin, çete tarafından ikna edilerek para karşılığında fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından 17 şüpheli adliyeye gönderildi. Kurtarılan 22 yabancı uyruklu kadın ise İl Göç İdarisine gönderildi. Şüphelilerden 15 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Evinin banyosunda ölü bulundu
Evinin banyosunda ölü bulundu
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.