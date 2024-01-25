AK PARTİ’nin kuruluşunda Genel Başkan Erdoğan’ın Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Balıkesir Milletvekili seçildi. TBMM’de Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Siyasete atıldıktan sonra bazı gazete ve dergilerde makaleler yazdı, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde aydınlanma konferansları verdi. Yurt içi ve yurt dışı siyasi deneyimlerini bir kitap halinde yayınladı. Savaş ve deprem bölgelerinde sivil toplum örgütleri ile yaptığı yardım faaliyetleri nedeni ile TBMM Başkanlığı tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 5 yıllık milletvekilliği görevi esnasında mensubu bulunduğu AK PARTİ ile derin fikir ayrılıkları yaşadı ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde aday olmayarak parlamentodan ayrıldı.