Turhal Belediyesi'nden LED ekranlı uyarı

Tokat'ta, Turhal-Zile kara yolunda yaşanan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının ardından, Turhal Belediyesi kazaların önüne geçmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Yol güzergahına yerleştirilen LED ekran ile sürücüler hız sınırlarına uymaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyarılıyor. Ekranda "Hız sınırı bölgesi", "Lütfen yavaş gidiniz" ve "Kaza riski yüksek bölge, lütfen dikkatli sürüş yapınız" gibi yazı, görseller ve trafik tanzim işaretleri ile sürücüler uyarılıyor.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, LED ekranın tamamlanmasının ardından, Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhtarı Zekeriya Öndeş ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Kara yolunun daha güvenli hale gelmesi için resmi kurumlarla temaslarının devam ettiğini belirten Başkan Ural, "Göreve geldiğimizden beri en büyük sorunlarımızdan biri, Zile yolunda yaşanan kazalar. Burada çok ciddi kazalar ve can kayıpları oldu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile bu yol için görüşmeler yaptık ve yolun inşaatının devam etmesini talep ettik. Çizgimiz insan hayatıdır. Bir insan beş dakika geç kalsa bir şey olmaz, ama can kaybına sebep olmak hayatları karartır. Bu yüzden Turhal Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.