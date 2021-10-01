DHA

Olay, saat 17.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Ceylan Sokak ve Çanakkale Sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, dün gece saatlerinde iki aile arasında kavga çıktı.

Gece sakinleşerek ayrılan gruplar arasındaki kavga bugün yeniden başladı. Sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgada kamyonet içerisindeki F.K (18) ile S.K (25), açılan ateşle yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen H.T. (40) isimli kadın da tabancadan çıkan kurşundan kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, tedbir amaçlı çevik kuvvet mahallede tedbir aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.