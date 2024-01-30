Turgut Altınok: Ankara'da ciddi bir trafik problemi var

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti.

Memur- Sen Genel Merkezi´nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Altınok, Ankara'daki memurların ve bürokratların sorunlarını konuştuklarını söyledi. Altınok, "Ankara bir memur şehri, bürokrat şehri olarak biliniyor; çünkü devletimizin, ülkemizin başkentidir. Ankara´da çok sayıda memurumuz, bürokratımız var. Dolayısıyla bugün Memur- Sen´i ziyaret ettik. Ankaramıza ne yapabiliriz, memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara´da ne beklentileri var?"

"Biz, herkesi dinleyerek taleplerini alarak ki tabii bir de Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde sokakta olacağız. Ankara´da problemler çığ gibi büyüyor. Ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var. Bunları konuştuk. Talepleri aldık. Bir kısmını yazdık" ifadelerini kullandı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.