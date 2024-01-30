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        Haberler Gündem Politika Turgut Altınok: Ankara'da ciddi bir trafik problemi var

        Turgut Altınok: Ankara'da ciddi bir trafik problemi var

        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara'da problemler çığ gibi büyüyor. Ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:30
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        Altınok: Ankara'da ciddi bir trafik problemi var
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        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret etti.

        Memur- Sen Genel Merkezi´nde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Altınok, Ankara'daki memurların ve bürokratların sorunlarını konuştuklarını söyledi. Altınok, "Ankara bir memur şehri, bürokrat şehri olarak biliniyor; çünkü devletimizin, ülkemizin başkentidir. Ankara´da çok sayıda memurumuz, bürokratımız var. Dolayısıyla bugün Memur- Sen´i ziyaret ettik. Ankaramıza ne yapabiliriz, memurlarımızın, bürokratlarımızın Ankara´da ne beklentileri var?"

        "Biz, herkesi dinleyerek taleplerini alarak ki tabii bir de Ankaralılar vekaleti verdiği takdirde sokakta olacağız. Ankara´da problemler çığ gibi büyüyor. Ciddi bir trafik problemi var. Ciddi bir ulaşım problemi var. Bunları konuştuk. Talepleri aldık. Bir kısmını yazdık" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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