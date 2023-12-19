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        Haberler Gündem Medya Kamuoyuna açıklama

        Kamuoyuna açıklama

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        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:06
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        Bazı sitelerde yapılan yayınlara ilişkin açıklama:

        Bazı sitelerde kötü niyetli olarak “Turgay Ciner, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına sansür istedi…” şeklinde yapılan yayınlar gerçek dışıdır. Sayın Ciner’in avukatı olarak yaptığımız başvuru, Sayın Devlet Bahçeli’nin twitterda yaptığı açıklamaya yönelik değil, bu açıklamanın bir sitede bağlamından kasıtlı şekilde kopartılarak müvekkilimize yönelik çarpıtılmış bir başlıkla verilmesine ilişkindir. Nitekim Sayın Bahçeli’nin aynı açıklamalarına yer veren başka internet sitelerinin yayınları devam etmekte olup, bu yayınlara karşı erişimin engellenmesi talebinde bulunulmamıştır.

        Kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından saygıyla duyururuz.

        Turgay Ciner Vekili

        Av. Zişan KASAR

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