1 milyar TL'lik vurgun! 10 milyon TL kefaletle tahliye!

Kocaeli'nde, 2018 yılında dijital yerli para Turcoin üretme vaadiyle halktan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, yapılan şikayet üzerine aynı yıl haziran ayında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.
37 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI
DHA'da yer alan habere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında, 2'si tutuklu toplam 37 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
11 BİN 760'AR YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Toplam 1176 şikayetçinin olduğu dosya kapsamında sanıkların her bir müşteki için 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 760'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
10 MİLYON TL KEFALETLE TAHLİYE
Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, mahkeme heyeti tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle serbest kalmasına hükmetti. Belirlenen meblağı ödeyen Satıroğlu, geçen yıl tahliye edildi. Dosya hakkında 28 Nisan'da görülen son duruşmada ise dosyadaki tek tutuklu sanık olan Sadun Kaya'nın da 10 milyon TL kefalet ödeyerek tahliye edilmesine karar verildi.
DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI
4 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Sadun Kaya, 16 Eylül Cuma günü hazineye belirlenen 10 milyon TL kefaleti ödedi. Paranın yatırılmasının ardından, aynı gün Kaya cezaevinden tahliye edildi. Bu gelişme sonrasında dosyada tutuklu sanık kalmazken, davanın Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine ileriki günlerde devam edilecek.
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