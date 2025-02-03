Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle Turabi Çamkıran'ın şarkısını yasakladı
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Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, yarışma programlarıyla tanınan Turabi Çamkıran'nın sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkı ve klibinde genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.
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Bakanlık, bu içeriklerin toplum yapısını bozabileceği, cinsiyetçi ifadeler nedeniyle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.
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Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının yayından kaldırılmasına karar verdi.
Fotoğraflar: Instagram